Venerdì presentazione di “Maledetta grammatica” di Gualberto Alvino

Venerdì 5 aprile 2024 alle ore 18:00 ad Atripalda, presso la chiesa di San Nicola da Tolentino (Piazza Vittorio Veneto 1) si terrà la presentazione di “Maledetta grammatica” (Caffèorchidea 2023) di Gualberto Alvino.

In questo volume l’autore, filologo, critico letterario, scrittore e poeta, raccoglie riflessioni e appunti offerti nel suo “sportello grammaticale” aperto su Facebook negli scorsi anni, guidando il lettore con sapiente ironia e cristallino rigore in un percorso ad ostacoli tra virgole e congiuntivi, raccontandoci indirettamente il nostro più intimo ed antico rapporto con la grammatica italiana e offrendo lo spettacolo di una lingua sempre viva e in mutamento.

Dialogherà con l’autore Assunta Sànzari Panza; introdurrà l’incontro Federico Preziosi; interverrà Maria Consiglia Alvino.

Si ringrazia la Confraternita di Santa Monica di Atripalda per l’ospitalità offerta all’evento.