Sbanda con l’auto e finisce la corsa nei giardini di piazza Alpini Orta

Sbanda con l’auto e finisce la corsa contro un albero nei giardini “Biagio Venezia” di piazza Alpini Orta.

Tragedia sfiorata poco prima dell’ora di pranzo all’incrocio tra via Nicola Salvi e via Aldo Moro.

Un uomo, alla guida di una Fiat Multipla, mentre procedeva da via Nicola Salvi, all’improvviso ha perso il controllo dell’auto nel momento di girare. La Multipla è così sbandata senza fermarsi allo stop dell’incrocio tra via Cesinali e via Aldo Moro, finendo fuori dalla carreggiata. L’automobile è piombata sul marciapiede schiantadosi contro un albero dei giardini intitolati al compianto consigliere comunale Biagio Venezia.

Un impatto spaventoso tanto che l’albero, non di grandi dimensioni, ha arrestato la corsa dell’auto impendendo che la Multipla finisse contro una panchina della piazza che di giorno è frequentata da numerosi passanti visto anche la presenza di un grande supermercato e diverse attività commerciali ospitate nel mercatino rionale.

Tanta paura per il conducente che viaggiava da solo in auto. Un forte choc ed una leggera ferita alla gamba, dovuta al violento impatto nel parabrezza ma nessuna ferita preoccupante. L’uomo è stato immediatamente soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, ubicata a pochi decine di metri di distanza, che hanno effettuato i rilievi di sorta per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ancora da chiarire le ragioni per cui l’auto all’improvviso non si è fermata finendo la propria corsa diritto nei giardini.

Gli uomini della Benemerita hanno anche provveduto a disciplinare il traffico veicolare.

C’è stato bisogno di un carro attrezzi che con un cavo di acciaio ha rimosso l’auto dal giardino. La Multipla nel violento impatto ha riportato danni alla parte anteriore. Distrutti i quattro i pneumatici.

L’incrocio non è nuovo ad incidenti spettacolari. Anni fa un Suv dopo uno scontro con un’altra auto, sfondò un parapetto rimanendo in bilico nella scarpata laterale di Piazza Alpini Orta. Solo grazie all’intervento dei vigili del Fuoco che con una grande gru si riusci a sollevare l’auto riportandola sulla carreggiata.