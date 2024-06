Domenica a parco Acacie “Dedicato a chi non c’è più” IV edizione

Eccoci qui, per il quarto anno a inseguire questo progetto, che è parte di anima: il ‘’Dedicato a chi non c’è più’’… come ogni anno ci teniamo a sottolineare quanto bene vogliamo a questo evento, quanto ormai sia parte di noi e viceversa… la data della quarta edizione è Domenica 23 Giugno, la location il Parco delle Acacie ad Atripalda.

Quest’anno il Dedicato ha provato a coinvolgere anche i più piccini, con dei laboratori creativo/motorii durante la mattinata, organizzati tramite prenotazione anticipata, e suddivisi in fasce d’eta; Durante la giornata ci sarà come sempre musica e dj, e durante il pomeriggio anche musica dal vivo con esibizioni di artisti locali emergenti; Sarà possibile consumare pasti già dalla mattina, pranzare con un bel fusillo avellinese al sugo, panino con salsiccia, e per i vegetariani sarà presente anche la parmigiana, e infine non potranno mancare le richiestissime crepes come lo scorso anno; Sarà presente il bar, e alle 18.30 sarà possibile fare un aperitivo con le note jazz live di sottofondo, tutto questo nel mentre della cosa più importante: i tornei commemorativi di street volley amatoriale! Come ogni anno ci si può iscrivere contattandoci, ogni squadra dovrà essere Dedicata, e l’obiettivo sarà sempre quello di divertirsi! Avranno luogo come sempre Santa Messa e a seguire la premiazione, e poi comincerà la prima serata. Gli ospiti di quest’anno sono il comico Massimo Cozzolino ( finalista di ‘’la sai l’ultmia?’’) e a seguire i giovani ragazzi di ‘’Frontiere Antimusicali’’, che con spettacoli e percussioni promettono una serata sorprendente… per poi concludere con un po’ di Dj set fino alla chiusura della serata. Come è stato già detto sui social il ‘’Dedicato a chi non c’è più’’ è prima di tutto memoria, è condivisione, è come dice qulcun’altro ‘’un fiore cresciuto nel cemento’’; Nato da qualcosa di terribile che ci ha legato: la perdita di una persona cara, ma la voglia di non dimenticare e la possibilità di dare vita al ricordo di queste persone, raccontarle tra di noi e farle conoscere a chi non ne ha avuto la possibilità… Insieme a tutto questo il Dedicato è anche solidarietà e beneficenza!

Dal primo anno infatti, c’impegnamo a donare in beneficenza il ricavato della giornata, e anche quest’anno sará così. La speranza come sempre è quella di rendere fiere e felici le famiglie e gli amici, che dal primo anno sono coinvolti nel Dedicato e ci supportano, ed è per questo che in ogni momento non possiamo che non sottolineare che questo evento non si fa solo, e senza tutte le persone e le attività che ci vengono incontro e ci aiutano non potremmo fare assolutamente nulla, quindi non ci resta che invitarvi tutti Domenica 23 Giugno 2024 al Parco delle Acacie e vivere questa splendida giornata.

Officina 83042