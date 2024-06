False dichiarazioni:processo da rifare per atripaldese

Il Giudice si dichiara incompatibile ed il processo è da rifare per un 22enne atripaldese accusato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale

Processo da rifare per D.D., 22enne atripaldese, accusato di aver reso false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, durante un precedente processo per incendio ed estorsione, in cui fu condannato a 2 anni e sei mesi di reclusione per avere bruciato la macchina del titolare di una pompa di benzina a Contrada. Alla udienza del 7 giugno celebrata dinanzi al GUP del Tribunale Penale di Avellino dr. Argenio Giulio, il giovane è comparso,accompagnato dai suoi legali di fiducia Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco, i quali hanno sollevato eccezione di incompatibilità del Giudice, in quanto lo stesso magistrato aveva applicato la misura cautelare in carcere al 22enne nell’altro processo per estorsione in cui aveva dichiarato un reddito falso per ottenere il gratuito patrocinio. Il Dott. Argenio ha accolto la eccezione della difesa e si è dichiarato incompatibile, mandando il fascicolo in Procura ai fini della individuazione di un nuovo Giudice della Udienza Preliminare.