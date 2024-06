Il volo di palloncini bianchi ed un lungo e commosso applauso nel giorno dell’addio ad Antonio Iannaccone

Il volo di palloncini bianchi ed un lungo applauso scandito dalle note della canzone di Baglioni “Mille giorni di te e di ne” per l’addio ad Antonio Iannaccone, scomparso prematuramente a 47 anni.

Soprattutto giovani, hanno preso parte ieri pomeriggio al mesto rito funebre nella chiesa del Carmine.

Un dolore composto ma straziante all’interno della chiesa di via Roma. Sguardi tristi ed attoniti, gli occhi gonfi di lacrime.

In chiesa anche il sindaco Paolo Spagnuolo.

In tanti si sono stretti intorno al dolore della moglie Angela Carpentieri, degli amatissimi figli Lucia e Rocco, alla mamma Rosalba Cesa, al papà Rocco, sl fratello Stefano, ai suoceri Anna e Sabatino e ai parenti tutti.