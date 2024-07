49enne residente ad Atripalda rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia minore

Il GUP del Tribunale di Avellino, dott. Argenio, ha rinviato a giudizio M.D. , di origine rumene, ma residente ad Atripalda, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e della figlia sedicenne. I fatti risalgono al giorno di Pasqua del 2020, quando sotto l’effetto di alcol, il 49enne aggrediva la moglie in stato di gravidanza, percuotendola con calci e pugni e cacciandola via di casa, perché si era rifiutata di consegnargli dei soldi. Durante la lite, il 49enne strattonava anche la figlia sedicenne, intervenuta per sedare la lite, facendola cadere a terra ed insultandola ripetutamente. Nella udienza preliminare il Pubblico Ministero aveva contestato al 49enne, difeso dal legale di fiducia Sabino Rotondi, anche il reato di lesioni aggravate dalla condizione di donna in stato di gravidanza della persona offesa. La difesa ha eccepito la mancanza di certificati medici ed il GUP Argenio ha prosciolto M.D. dall’accusa di lesioni, rinviandolo a giudizio per il solo reato di maltrattamenti davanti al Collegio presieduto dal Giudice Dott.ssa Matarazzo alla udienza del 19 settembre 2024.