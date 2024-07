Riapre il Presidio Ospedaliero “Agostino Landolfi” di Solofra: taglio del nastro con il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Foto

Riapre il Presidio Ospedaliero “Agostino Landolfi” di Solofra, completamente ristrutturato, rinnovato e funzionante, realizzato in poco più di due anni grazie ad un investimento effettuato dalla Regione Campania insieme all’azienda Moscati di Avellino di circa 26 milioni di euro. Il plesso dispone di due sale operatorie, 5 posti di terapia intensiva, 94 posti letto, 19 servizi ambulatoriali con personale altamente specializzato e attrezzature rinnovate e moderne.

Abbiamo trasformato il Landolfi di Solofra in una struttura di avanguardia in diversi campi. In primo luogo, per la riabilitazione post traumatica o operatoria, grazie alla disponibilità e all’utilizzo di oltre 15 tecnologie robotiche riabilitative dotate di strumenti avanzati. Insieme alla riabilitazione, è stata attivata la chirurgia specialistica per la protesi all’anca e al ginocchio, attraverso tecniche di eccellenza con robot di precisione di ultima generazione.

Inoltre, Solofra offre anche le strutture e i servizi di uno dei centri di riferimento pubblici per la procreazione medicalmente assistita (Pma), all’interno della nostra rete regionale, dotata di criobanca per la conservazione dei gameti nei pazienti oncologici e con altre patologie. Si tratta di un servizio di civiltà, di cui siamo davvero orgogliosi.

Abbiamo tenuto fede agli impegni assunti, rispettando i tempi di consegna delle opere, ed oggi abbiamo fatto un ulteriore importante passo in avanti nella riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Nota stampa del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca