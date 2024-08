Cambio alla Polizia municipale di Atripalda: il nuovo comandante è Antonino Scotese

E’ Antonino Scotese il nuovo comandante della Polizia municipale di Atripalda. Succede a Soccorso De Pascale che diventa il vice.

Il sindaco Paolo Spagnuolo ha firmato il decreto di nomina e conferito il grado di Capitano di Polizia Municipale. Antonino Scotese, 47enne avvocato avellinese ma di origini atripaldesi, già assistente universitario presso la cattedra di Diritto Penale con il professore Nicola Bartone della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, dipendente del comune di Sturno dove ha vinto nel mese di novembre scorso il concorso di istruttore direttivo di vigilanza e ricopre il ruolo di comandante, sarà impegnato 18 ore a Palazzo di città e altre diciotto nel comune di Sturno.

«Mi onora la scelta e la fiducia riposta nei miei confronti dal sindaco e da tutta l’amministrazione comunale – commenta –. Punterò a dare il massimo impegno nella prosecuzione della guida del Comando. Considero la Polizia Locale una grande risorsa per la comunità. È fondamentale quindi che la cittadinanza percepisca la presenza dei vigili sul territorio, vicina ai bisogni delle persone».

Fissa anche gli obiettivi: «L’organizzazione del servizio sarà proprio in funzione di garantire controllo, presenza e maggiore visibilità. Altrettanto fondamentale sarà rinforzare ulteriormente lo spirito di corpo. A tutti i miei colleghi chiederò di sentirsi parte di un gruppo perché è solo attraverso la coesione che si possono garantire risultati migliori. Voglio in ogni caso precisare che il livello del personale è già molto alto, merito soprattutto di chi mi ha preceduto, mi riferisco in particolare a Soccorso De Pascale, che mi affianca in questo compito in qualità di Vice – Comandante e non posso non menzionare l’apporto straordinario che nel corso degli anni è’ stato dato dal comandante Domenico Giannetta, cui mi lega un rapporto di stima e profondo rispetto e a cui va riconosciuto il merito dell’eccellente livello oggi raggiunto da questo commando di polizia locale».