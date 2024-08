Molestie telefoniche: una donna di Atripalda fa condannare l’ex marito

Una condanna a 5 mesi di arresto per un 40enne di Avellino, accusato di molestie telefoniche nei confronti della sua ex moglie, residente ad Atripalda È questa la decisione del Giudice del Tribunale di Avellino dott. Argenio. Il 40enne, dopo la separazione dalla moglie non si rassegnava alla fine della loro relazione e disturbava continuamente la sua ex con centinaia di telefonate di giorno e di notte e con migliaia di sms e messaggi whatsap. L a donna, esasperata dalla condotta del 40enne, ha deciso di sporgere denuncia e di chiedere risarcimento dei danni morali nel processo, col patrocinio del suo legale di fiducia l’avv. Sabino Rotondi. Il Giudice dott. Argenio ha condannato l’imputato alla pena di 5 mesi di arresto ed € 2mila di ammenda. Il PUbblico Ministero, invece,aveva chiesto l’assoluzione per tenuità del fatto.