Ventiseienne atripaldese a processo per minaccia con uso di un coltello

Un 26enne di Atripalda è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Avellino in persona della dott.ssa Di Bartolomeo, con l’accusa di aver minacciato dapprima il dipendente di origine marocchina di un bar di Avellino con un coltello da cucina e poi il titolare intervenuto per calmare il giovane. I fatti risalgono all’agosto del 2022, quando il 26enne, mentre consumava all’interno del bar, ebbe una discussione per futili motivi col barman marocchino. Dopo aver estratto il coltello, il giovane di Atripalda, minacciò di tagliare la gola ai due mal capitati. Sul posto intervenne una volante della polizia. Le due persone offese non si sono costituite parte civile nel processo, mentre l’atripaldese dovrà comparire, accompagnato dai suoi legali Sabino Rotondi e G. De Vinco, alla udienza fissata per il 18 gennaio 2025.