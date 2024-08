Avellino Basket, presentata la guardia Federico Mussini

Si è presentata al pubblico avellinese la neo guardia biancoverde Federico Mussini. Il cestista

reggiano ha così commentato i primi giorni da giocatore dell’Avellino Basket. “Quest’anno mi

ritrovo ad essere uno degli elementi più esperti di questa squadra, mi sono già calato nel ruolo

consapevole di dover aiutare i miei compagni”.

Un giocatore che ha alle spalle esperienza nel campionato di Serie A, Serie A2 ed ha conosciuto

anche l’Europa con la maglia di Reggio Emilia. Un talento notevole, che lo porta ad essere considerato come uno dei migliori giocatori del torneo. Nessuna promessa né pronostici per il cestista avellinese, ben consapevole delle difficoltà del torneo. “Penso che per una neopromossa sia difficile parlare di aspettative, quest’anno il campionato di A2 si è alzato molto, nulla è da dare per scontato, dovremo farci trovare pronti soprattutto per affrontare i momenti più difficili dimostrando chi siamo”.

Il primo impatto con l’ambiente è stato positivo e non è mancato il dialogo con coach Alessandro

Crotti: “Con il tecnico ci confrontiamo tanto, sa che sono uno dei giocatori più esperti e posso

aiutare la squadra. La presenza di nuovi elementi, unita al blocco dell’anno passato, creerà il giusto

mix. Vedo tutti ragazzi determinati che stanno bene insieme, non è una cosa scontata”.

Federico Mussini spiega anche il perché ha accettato la proposta della neopromossa Avellino Basket. “La società irpina ha dimostrato di volermi fortemente, essere desiderato da un club fa piacere ed è stimolante per me vivere questa nuova avventura”.

Per coach Crotti la guardia reggiana può rappresentare un jolly, potendo occupare anche lo spot di play: “Ormai gioco costantemente nella posizione di guardia, ma avrò minuti anche da play e mi metterò a disposizione della squadra”.