Torna il progetto dei “Baby Vigili” ad Atripalda per insegnare ad essere cittadini adulti responsabili

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale ha proposto il progetto dei “Baby Vigili”.

Il comandante della Polizia Municipale di Atripalda, Avv. Antonino Scotese, il vice comandante Soccorso De Pascale e la consigliera comunale delegata Maria Fasano, hanno accolto i dieci piccoli vigili presso Palazzo di Città.

“Uno degli obiettivi di queste iniziative è insegnare ai nostri ragazzi come prendersi cura della propria città, con l’auspicio che possano diventare un esempio per i loro coetanei” ha dichiarato la delegata Maria Fasano. Lo scorso anno i baby vigili hanno anche partecipato alla Settimana della Protezione civile. Saranno presenti negli uffici per conoscere in che modo si elevano le sanzioni.

“il progetto viene portato avanti dalla consigliera delegata alla polizia municipale Maria Fasano da un paio di anni. Sono previste una serie di iniziative di tipo civico che vengono di volta in volta programmate. L’obiettivo di fondo è un coinvolgimento dei giovani alla conoscenza delle attività istituzionali finalizzate alla crescita della cultura della legalità e dell’impegno civico“ conclude il comandante Scotese.