Cambia il piano traffico nel centro storico di Atripalda: senso unico a salire in via Belli e Salita Palazzo

Cambia il piano traffico nel centro storico di Atripalda con l’istituzione del senso unico in via Belli e Salita Palazzo che costeggia il Municipio e non mancano le prime critiche dei residenti.

L’amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo «allo scopo di ovviare alle problematiche denunciate e riscontrate sulla viabilità di via Belli e via Salita Palazzo» da ieri mattina, in fase del tutto sperimentale,ha dato il via al primo provvedimento che istituisce ilsenso unico in via Belli e via Salita Palazzo in direzione via Serino.

Gli automobilisti che provengono da via Serino dai ieri dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in via Orto dei Preti, la stradina che costeggia Palazzo Caracciolo,per raggiungere il centro cittadino percorrendo contrada Ischia e via Cammarota.

Le auto in uscita da piazza Municipio e vico V La Torreinvece sono obbligate a svoltare a destra percorrendo via Salita Palazzo in direzione via Serino. Infine le auto, in uscita da Largo Pergola, dove è ubicato l’Ufficio tecnico comunale e la palestra della scuola di via San Giacomo, dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra percorrendo via Salita Palazzo in direzione via Serino.

Modifiche al piano traffico fissate nell’ordinanza a firma del responsabile del III Settore, Area Vigilanza, il comandante della Polizia municipale, capitano Antonino Scotese.

Ma non mancano i favorevoli e contrari tra i residenti nel primo giorno di sperimentazione del provvedimento.

«Per ovviare la problematica bastava verbalizzare chi parcheggiava in divieto di sosta e il gioco era fatto – scrive Arturo sulla pagina social del Comune. – La vedevo anche semplice, il comando dei vigili è lì a pochi metri di distanza. Chi vuole mangiare al ristorante/pub/pizzeria non deve entrare necessariamente con l’auto dentro il locale, 100 metri a piedi non fanno male a nessuno».

Giuseppe invece elogia la scelta fatta: «Finalmente non trovo più nessuno che scende a tutta velocità da sopra via Belli! Grazie al Comune per il senso unico super indispensabile».

Pessima idea per Oscar Lui: «Bastava fare qualche controllo in più sulle soste e qualche riga per indicare dove parcheggiare e dove no. Come mai i vigilini e vigili effettivi girano per ore tra piazza e le due tre strade principali ignorando le altre?». Mancati controlli rimarcati anche da Angelo che evidenzia: «Abito ormai da 4 anni a via Salita Palazzo e mai ho visto controlli o sanzioni per divieto di sosta. Eppure vigili ce ne sarebbero, o sono ancora sotto organico? Di sera soprattutto è un delirio che spero risolvano. A volte è difficoltoso anche rientrare o uscire dal proprio garage. Contrada orto dei preti si bloccherà. Ne vedremo delle belle».