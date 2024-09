Costruzione nuova scuola media e riqualificazione dell’anfiteatro comunale nella villa Don Giuseppe Diana, si accelera nei cantieri

Si accelera nei due cantieri aperti in città per la costruzione della nuova scuola media “Masi” di via Pianodardine e nell’intervento di riqualificazione dell’anfiteatro della villa comunale “Don Giuseppe Diana” e delle strutture annesse off-limits da numerosi anni.

I lavori per l’intervento di ricostruzione dell’edificio scolastico sono finanziati dalla Regione con un importo di 4.694.575,52 euro. E’ passato un anno dall’apertura del cantiere nel quale mesi fa è stata riportata anche alla luce un’area di lavorazione della ceramica dove sono state recuperate più di 25 cassette di reperti archeologici di un’epoca compresa tra il I e il IV secolo d.C., a testimonianza di un’area molto frequentata e dedita alle lavorazioni vista la vicinanza al parco archeologico di Abellinum.

A fare il punto su entrambi gli interventi è l’assessore all’Istruzione Lello Labate con un post in cui evidenzia per la scuola «il sopralluogo tecnico prima del getto del primo solaio di 2mila metri quadrati».

La messa in sicurezza invece dell’anfiteatro della villa comunale era attesa da tempo dalla città. L’anfiteatro risultava infatti fino a poche settimane fa transennato e non utilizzabile per la necessità di un intervento di manutenzione straordinario importante. Lo stato di abbandono in cui versava erafinito più volte al centro di denunce da parte di cittadini attraverso le pagine social.

La conclusione a breve dell’intervento di riqualificazione dell’area della villa comunale consentiràlo svolgimento in sicurezza di attività ricreative e di pubblico spettacolo all’aperto che hannorichiamato nel passato la partecipazione di centinaia di persone come per le manifestazioni di fine anno scolastico tenute dagli alunni dell’istituto comprensivo “De Amicis-Masi”.

Obiettivo dell’amministrazione Spagnuolo è restituire alla nostra città un luogo di aggregazione cruciale per attività culturali e ricreative. Ai lavori seguirà l’acquisizione

del CPI ed in seguito si procederà a convocare la Commissione Pubblico e Spettacolo.

«Un capolavoro in corso» secondo l’assessore Labate.

Il polmone verde del centro città che ospita l’anfiteatro all’aperto si estende da piazza Sparavigna avia Manfredi. All’interno della villa comunale è ubicata la biblioteca “Leopoldo Cassese” che è stata interessata da un doppio intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico nel corso degli anni.