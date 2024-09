Nando De Napoli entra a far parte del Movimento Italiano Disabili irpino e promette all’associazione “Biancoverdi InsuperAbili aps” di assistere insieme a loro alla prossima gara interna dei lupi.

Ad annunciare l’entrata del Rambo nazionale, con tanto di foto postata sui social, è il coordinatore campano del Mid, Giovanni Esposito: «Felice di avere con noi un simbolo storico del calcio italiano, internazionale e della nostra città. De Napoli è un valore aggiunto che arricchisce le nostre battaglie all’interno del nostro Movimento, affinché la speranza diventi sempre più forte. Ha subito accettato volentieri di far parte del movimento».

L’occasione dell’incontro e del sostegno alle battaglie dei diversamente abili da parte del fuoriclasse del calcio italiano, il biancoverde di Chiusano San Domenico, compagno di squadra di Maradona nel doppio scudetto vinto a Napoli e del Milan vincente di Berlusconi, è stato l’appuntamento organizzato ad Atripalda in vista delle celebrazioni per i festeggiamenti del Santo Patrono Sabino Vescovo che si è tenuto in Via Tufara presso il “Parco Elio Parziale” organizzato dal parroco della chiesa madre Don Luca Monti insieme al dottore Sabino Aquino e al comitato festa.

All’evento che ha visto l’esibizione di un “concerto per la Pace” con tenori e soprani De Napoli ha deciso di appoggiare le iniziative del Movimento italiano per disabili.

Al tavolo ha poi fatto una promessa ai Biancoverdi InsuperAbili: «La prossima partita in casa dell’Avellino allo Stadio Partenio-Lombardi, verrò a tifare con voi nella Curva Nord».