Nuovo impianto di illuminazione per la basilica paleocristiana di vico San Giovaniello nel cuore del centro storico di Atripalda.

A disposizione un finanziamento di 50mila euro, di cui il 30% a carico dell’ente comunale, per i lavori di riqualificazione urbana affidatiall’architetto Marino Nardiello.

«E’ arrivato il momento di fare i lavori – illustra il consigliere delegato alla Cultura, ai Beni storici e alla valorizzazione del parco archeologico di Abellinum, Raffaele Barbarisi -. Abbiamo incassato un finanziamento di 50mila euro qualche anno fa per illuminare la basilica nel centro storico. Un progetto che ora va in appalto. Chiaramente si tratta di un’illuminazione particolare».

Presso la basilica paleocristiana di vico San Giovaniello sono stati installati già i nuovi pannelli didattici corredati di QR Code per scaricarsi ogni informazione utile.