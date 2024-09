Avellino rimonta vincente: violato il PalaMangano

La S.S. Avellino Basket vince sul campo dello Scafati Basket 1969 con il punteggio di 95-87 Coach Alessandro Crotti ha dovuto fare ancora a meno di Matias Bortolin, il lungo argentino sta smaltendo i carichi di lavoro e non ha preso parte al match.

Una gara in cui la squadra avellinese è partita bene rispondendo colpo su colpo al team allenato da Marcelo Nicola. Il primo quarto è terminato con il punteggio di 21-21. Nella seconda parte di gara i

padroni di casa hanno alzato l’intensità e la fisicità, la precisione dalla lunga distanza ha fatto il resto,8/13 dall’arco alla fine dei primi minuti. Ciò ha consentito ai gialloblù di strappare ed incrementare

il vantaggio. Il parziale di 30 – 12 del secondo periodo ha consentito allo Scafati Basket di andare al riposo sul 51-33.

In avvio di ripresa coach Crotti ottiene dai suoi ragazzi una risposta di carattere. I biancoverdi difendono meglio individualmente e di squadra rispetto al periodo precedente e trovano più fluidità

in attacco vincendo il terzo periodo con il parziale di 20 – 29 e chiudendo il quarto sul – 9 (71-62).

L’inerzia favorevole agli irpini si prolunga anche nel quarto periodo con Avellino che riesce ad impattare sull’80-80 . Da lì la squadra di Crotti ha creduto di poter portare a casa la contesa, riuscendo

a violare il PalaMangano 95-87.

“Una vittoria che ci da morale ed ottime indicazioni – afferma l’assistant coach Robustelli – abbiamo subito nel secondo quarto i cambi di ritmo e la fisicità di Scafati, ma siamo stati bravi a riorganizzarci. Nella ripresa abbiamo ridotto le palle perse, registrando la difesa. Siamo contenti, era un test importante per capire dove eravamo arrivati ed ora sabato affronteremo Pesaro”

.

Scafati Basket 1969: Mason 11, Tolbert 7, Gray 23, Timperi ne, Zanelli 2, Babilodze, Miaschi 6, Pinkins 10, Stamov ne, Stewart 22, Akin 6.

All: Marcelo Nicola

Avellino Basket: Lewis 16, Jurkatamm 18, Sabatino 3, Mussini 16, Codeluppi n.e. Earlington 23, Maglietti 2, Verazzo, Bortolin n.e., Nikolic 7, Perfigli n.e., Chinellato 10

All: Alessandro Crotti

Parziali: 21-21; 51-33; 71-62; 87-95