Si dimettono i volontari della Protezione civile, “Atripalda bene Comune” chiede al sindaco di ritirare la delega

Dimissioni di volontari alla Protezione civile della cittadina del Sabato e il gruppo consiliare di “Atripalda bene Comune” chiede al sindaco di ritirare la delega.

A denunciare l’accaduto è il fondatore e ideologo della lista Roberto Renzulli: «Ci giunge notizia che questa mattina (ieri ndr.) nove volontari della Protezione Civile di Atripalda, insieme al loro coordinatore Tullino, hanno protocollato le proprie dimissioni, sembra per incompatibilità con la delegata del sindaco Maria Fasano. Già due anni fa la Protezione Civile traballò con le dimissioni del coordinatore Ciro Aquino, persona capace e preparata, appena nominato dal sindaco, sembrerebbe sempre per incompatibilità con la delegata. Questa volta però oltre al coordinatore si sono dimessi in nove e sembrerebbe che altri sarebbero pronti a tirarsi fuori». Da qui la richiesta rivolta al primo cittadino Paolo Spagnuolo «A questo punto chiediamo al sindaco di ritirare la delega e di fare chiarezza su quanto accaduto all’interno della Protezione Civile, che resta una preziosa risorsa importante per la nostra città, come si è avuto modo di toccare con mano durante tutto il periodo della pandemia. Parliamo di persone che presentano servizio volontariamente con entusiasmo e professionalità, persone che meritano rispetto. Se dei volontari che amano adoperarsi per la propria città, arrivano in massa a presentare le dimissioni per incompatibilità, significa solo che la coordinatrice non ha saputo trasmettere serenità all’interno della sede della Protezione Civile. Attendiamo dal sindaco immediata risposta e attendiamo il ritiro della delega. Ai volontari della Protezione Civile di Atripalda diciamo solo grazie».