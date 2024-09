Ad Atripalda la prima edizione di Pizza & Borghi d’Irpinia

Progetto Irpinia, Società Cooperativa di Comunità a RL – Impresa Sociale – ETS è lieta di presentare la prima edizione di “Pizza & Borghi d’Irpinia”, che si terrà dal 27 al 30 settembre 2024 presso il Parco delle Acacie di Atripalda (AV). Questo evento rappresenta un’opportunità per celebrare le eccellenze enogastronomiche della tradizione irpina, con particolare attenzione alla pizza e ai prodotti tipici locali, in un contesto che esalta la cultura e le tradizioni dei borghi dell’Irpinia.

L’evento, pensato per coinvolgere un vasto pubblico, si svilupperà in quattro giornate ricche di proposte culinarie, intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo. Le serate, con inizio alle 19:30, offriranno un viaggio tra sapori autentici e storie antiche, con l’obiettivo di valorizzare il territorio irpino e promuoverne lo sviluppo sociale ed economico.

Programma musicale

Venerdì 27 settembre 2024

Simone Pastore & La sua Band

DJ set: Pierpaolo Siano

Sabato 28 settembre 2024

Vaskom, cover band ufficiale di Vasco Rossi

DJ set: Joe Clemente

Domenica 29 settembre 2024

FIX Live Music

DJ set: Luca Frisetti

Lunedì 30 settembre 2024

DJ set: Pino Pino

A seguire: Vinyl Gianpy

Animazione e spettacoli

Oltre alla musica, il pubblico potrà godere di una serie di spettacoli dal vivo, tra cui le suggestive esibizioni delle Farfalle Luminose, con coreografie di luce e danza, e le performance acrobatiche e comiche di “Two Men One Show”, capaci di coinvolgere adulti e bambini. Un elemento di particolare interesse sarà la presenza del Robot Bumble Bee, che regalerà un’atmosfera futuristica e sorprendente.

A condurre l’evento sarà il noto showman televisivo Joy Saveriano, il cui stile dinamico e coinvolgente renderà ogni serata speciale e divertente.

Un’occasione per valorizzare il territorio

“Pizza & Borghi d’Irpinia” rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione per promuovere il patrimonio enogastronomico e culturale dell’Irpinia, contribuendo al suo sviluppo economico e sociale. L’evento è organizzato dalla Progetto Irpinia Società Cooperativa di Comunità a RL – Impresa Sociale – ETS, con il patrocinio del Comune di Atripalda e la collaborazione di partner locali come Amica Pubblicità, Marco Torrecuso, La Caramella Food & Beverage, Annalisa Pomodori, Olio Basso e Farine Mulino Scoppettuolo.