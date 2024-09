Piano di dimensionamento scolastico, il presidente Buonopane incontra l’assessore regionale Fortini: “Stop a nuovi tagli di dirigenze”

Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha incontrato a Palazzo Santa Lucia l’assessore regionale alla Scuola, politiche sociali e politiche giovanili, Lucia Fortini.

Al centro del confronto il nuovo piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa. “Abbiamo chiesto che l’Irpinia non venga ulteriormente penalizzata – dichiara il presidente Buonopane -. Dopo il taglio di dirigenze dello scorso anno, il nostro territorio non può più sopportare un’ulteriore sforbiciata di autonomie scolastiche. In tal senso, abbiamo registrato la piena condivisione dell’assessore Fortini, pronta a fare la sua parte, e della Regione. Per quanto ci riguarda, lavoreremo affinché le istituzioni scolastiche dell’Irpinia siano blindate”.

La Provincia ha già attivato le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la redazione del piano. I primi incontri sono fissati per i giorni 25 e 26 settembre prossimi, con i rappresentanti sindacali e dei tre distretti provinciali.

“Come abbiamo sempre fatto – evidenzia il presidente Buonopane – è partito l’iter indicato dalle Linee Guida che coinvolge tutti gli attori interessati del territorio. Una sinergia necessaria per condividere l’obiettivo di tutelare la scuola e le esigenze di studenti e famiglie”.