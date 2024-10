Anticipo del match contro Viegevano dopo la sconfitta con Pesaro

La S.S.Avellino Basket comunica che è iniziata la prevendita per il match Avellino Basket – Elachem Vigevano in programma sabato al PalaDelMauro alle 20.30 e valido per la quarta giornata del campionato di A2 OldWildWest.

I tagliandi potranno essere acquistati online sul portale www.go2.it o presso tutti i rivenditori autorizzati Go2.

Allo stesso tempo è attiva la vendita al botteghino del Palazzetto dello Sport che rispetterà i seguenti orari:

Da oggi, lunedì 7 a venerdì 11, dalle 16:30 alle 19:30, negli stessi orari sarà possibile acquistare o ritirare i tagliandi stagionali. La biglietteria sabato aprirà alle 17 fino e all’inizio del match sarà possibile comprare esclusivamente il titolo d’acquisto per il match contro Vigevano.

Questi i prezzi:

Curva Sud: 5 euro;

Tribuna Terminio Inferiore: 18 euro;

Tribuna Terminio Superiore: 12 euro;

Tribuna Vip: 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: 18 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 12 euro;

Tribuna Vip: 40 euro euro.

Nel terzo match di campionato l’Avellino Basket è uscita sconfitta dal campo della Carpegna Prosciutto Pesaro con il punteggio di 82-77. Vittoria dei padroni di casa nel segno di Eric Lombardi autore di 28 punti. Sul risultato hanno pesato le assenze degli irpini. Oltre Bortolin out anche Sabatino. Senza play titolare e pivot.