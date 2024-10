Bando ACM, dopo le polemiche arriva la proroga per la domanda: nuova scadenza il 18 ottobre

PROROGA dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione alla Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio per la Formazione di n. 3 Graduatorie volte all’assunzione, a Tempo Indeterminato, Parziale e/o Pieno, di Lavoratori con

Qualifica di “Operai per la piccola manutenzione/pulizia” – “Ausiliari del Traffico” –

“Operatori Cimiteriali/Necrofori”.

PREMESSO CHE:

– Che con determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del 20/09/2024 è stato approvato la

Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio per la Formazione di n. 3 Graduatorie volte

all’assunzione, a Tempo Indeterminato, Parziale e/o Pieno, di Lavoratori con Qualifica di “Operai

per la piccola manutenzione/pulizia” – “Ausiliari del Traffico” – “Operatori Cimiteriali/Necrofori

– Che la pubblicazione della selezione, nella sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Azienda

prevedeva un termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilito in giorni 15

dalla data di pubblicazione (23.09.2024) e pertanto entro le ore 12.00 del 07/10/2024;

– Che in data 23/09/2024 è stata inviata pec al Comune di Atripalda in qualità di socio unico,

contenente il Bando di Selezione per la pubblicazione da effettuarsi anche sul sito istituzionale del Comune al fine di garantire la massima pubblicità;

CONSIDERATO CHE:

– la pubblicazione del bando di selezione sul sito istituzionale del Comune è avvenuta in data

m 03/10/2024;

VISTO

– l’art. 10 del Bando di selezione;

– Visto l’art. 4 del Regolamento modalità di ricerca e selezione del personale: “L’avviso è

pubblicato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle

domande”

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:

1. Al fine di uniformare lo stesso arco temporale di giorni 15 alla pubblica avvenuta sul sito

istituzionale del Comune di Atripalda a quello del sito istituzionale della Società, di PROROGARE

il termine per la presentazione delle domande per la Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio per la

Formazione di n. 3 Graduatorie volte all’assunzione, a Tempo Indeterminato, Parziale e/o Pieno, di

Lavoratori con Qualifica di “Operai per la piccola manutenzione/pulizia” – “Ausiliari del Traffico” –

“Operatori Cimiteriali/Necrofori”, di ulteriori 10 giorni fissandolo alle ore 12.00 del 18/10/2024, con

le modalità ed i criteri già stabiliti con la determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del

20/09/2024 ed utilizzando il modello di domanda già pubblicato sul sito istituzionale dell’ACM S.r.l.

https://www.acmatripalda.it/;

2. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

dell’azione amministrativa, verrà pubblicata sul sito dell’Azienda ACM nella sezione

Amministrazione Trasparente sottosezione Personale e Avvisi di Selezione Personale;

3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Atripalda in qualità di Socio Unico per

la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Eventi e News”.

Atripalda 07/10/2024

L’Amministratore Unico

(avv. Gianfranco Orsino)