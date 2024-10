Scandone, arriva il primo successo stagionale in trasferta

La Scandone Avellino si lascia alle spalle la brutta sconfitta casalinga contro Molfetta e ottiene il suo primo successo stagionale in trasferta, violando il parquet della Mola New Basket con il punteggio di 66-81 nel terzo turno del campionato di serie B Interregionale.

Vittoria maturata nel secondo quarto quando Avellino ha messo a segno un parziale di 23-8 guidata da uno strepitoso Soliani, per distacco MVP della gara con 28 punti, 3 rimbalzi e 24 di valutazione.

Avellino ha fatto registrare ottimi progressi dopo il passo falso casalingo contro Molfetta, sia sul piano offensivo che difensivo e si rilancia in campionato conquistando la sua seconda vittoria in 3 gare disputate.

Al pronti via è una sfida nella sfida tra Soliani e Lafitte. La guardia emiliana di Avellino realizza tutti i 10 punti inziali del team di Sanfilippo; stesso discorso per il suo pari ruolo del roster pugliese. Match in equilibrio e prima girandola di cambi in casa Scandone: entrano Paglia, Zanini e Trapani per Pichi, Juskas e D’Offizi. Il pick and roll tra Tanzi e Berardi vede subito una pronta risposta in Soliani con un nuova tripla; fino ad ora il tiratore avellinese è davvero infallibile. Sempre Trapani da 3 ricaccia indietro il team molese che aveva momentaneamente sorpassato la Scandone con il solito Lafitte. Pichi in post basso è autore di due belle giocate sotto canestro. Avellino allunga il suo vantaggio sul finire del quarto che va in archivio con il punteggio di 23-28 per la Scandone (15 i punti di Soliani fino ad ora).

Il doppio fallo al centro Prunotto mette nei guai coach Masini, Soliani da tre è una macchina inarrestabile e fa volare i suoi compagni. Avellino cresce in difesa e per Mola diventa dura. I lupi toccano il massimo vantaggio di 15 punti al 15’ grazie ad una giocata in avvicinamento al canestro di Stefanini e ad un tiro in post basso di Pichi. Avellino sul finire del quarto azzanna la partita con Stefanini e il neo entrato Zanini e scappa sul +20 (31-51)

Inizio della terza frazione di gioco con Juskas che si sblocca dal tiro dalla lunga distanza, la Scandone prende il largo. I molesi hanno grosse difficoltà a trovare la strada del canestro anche grazie ad una difesa energica messa in campo dagli uomini di Sanfilippo. Macera da 3 prova a svegliare i suoi compagni che mettono a segno un parziale di 6-0 costringendo coach Sanfilippo al primo time out della gara. I lupi riprendono a macinare gioco e punti e chiudono il terzo periodo avanti:46-68.

Ultimo periodo di totale gestione della Scandone Avellino, Mola ha un ultimo sussulto con Tanzi e il solito Lafitte, ma ormai è troppo tardi. La Scandone riesce a portare a casa la gara senza troppi patemi e ne approfitta per sistemare e mettere a punto alcuni meccanismi di gioco che serviranno nelle prossime partite.

Avellino s’impone al Pala Pinto di Mola di Bari con il punteggio di 66-81 e coach Sanfilippo così commenta il successo dei suoi uomini: “ Ci portiamo a casa due punti importanti ma siamo ancora indietro sul piano del gioco. Oggi sicuramente siamo stati migliori in difesa rispetto alle ultime uscite ma c’è ancora tanto da lavorare e già domani dobbiamo ritornare in palestra con la giusta concentrazione per preparare nel modo migliore le prossime gare. Testa bassa e pedalare”.

Nel prossimo turno casalingo di Domenica 14 Ottobre, la Scandone ospiterà alle ore 18, tra le mura amiche del Del Mauro, il C.J. Basket Taranto.

Parziali: 23-28; 8-23; 15-17; 20-13 Tabellino

Mola. Tanzi 7, Berardi 5, Macera 3, Lafitte 21, Messina 14, Setti 5, Prunotto 2, Koncar 9,Mazzeo, Ardito, Barnaba

Avellino. D’Offizi 12, Zanini 4, Iannicelli, Trapani 6, Soliani 28, Stefanini 11, Pichi 8, Paglia 7, Iacorossi, Jaskus 5