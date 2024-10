Intervento di miglioramento della circolazione stradale nei pressi dell’accesso laterale a Parco delle Acacie

Intervento di miglioramento della circolazione stradale nei pressi dell’accesso laterale al parco delle Acacie.

A deciderlo l’amministrazione comunale guida dal sindaco Paolo Spagnuolo, che dopo aver incassato dalla Provincia un finanziamento di 50mial euro, ha proceduto alla costituzione dell’ufficio progettazione per l’esperimento delle attività tecniche.

«L’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di realizzare un intervento di miglioramento della circolazione stradale nei pressi dell’accesso laterale al Parco delle Acacie anche al fine di valorizzare l’adiacente Mausoleo Funerario richiedendo alla Provincia di Avellino la concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’intervento» si legge nella determina del II settore di Palazzo di città, quello dei Lavori pubblici e Patrimonio.

L’ente di Palazzo Caracciolo ha accolto la richiesta concedendo alla cittadina del Sabato un finanziamento per complessivi 50mila euro per la realizzazione dell’intervento.

«Un’attività necessaria per risolvere un problema di sicurezza stradale – spiega il consigliere provinciale e presidente del parlamentino cittadino, Francesco Mazzariello -. C’è infatti un pericolo notevole per le auto che vi transitano, visto che ci procede in direzione via Appia non vede chi arriva di fronte. Un lavoro che andava già fatto da tempo. Anzi si è perso tempo per un intervento che riguarda la sicurezza delle auto che vi transitano».