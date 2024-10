Italia D’Acierno nuova segretaria generale della Cgil Avellino

L’assemblea generale della FLC CGIL Avellino ha eletto con l’85% Italia D’Acierno segretaria generale della CGIL Avellino.

Prima donna alla guida dell’organizzazione, eletta dall’assemblea generale della Camera del Lavoro irpina, convocata nelle aule del Centro per la formazione e sicurezza in edilizia di Atripalda, alla presenza del segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e del segretario organizzativo, Giuseppe Metitiero.

D’Acierno succede a Franco Fiordellisi, che ha guidato il sindacato per otto anni.

“Operaia della Fiat, poi Fca di Pratola Serra, Italia D’Acierno, comincia il suo impegno in Cgil come Rsu e Rls in Fiat. Entra poi nella segreteria della Fiom e successivamente in quella confederale, occupandosi di salute e sicurezza, anche in qualità di componente del comitato provinciale dell’Inail, e di politiche di genere”.