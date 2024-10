La Scandone Avellino demolisce il C.J. Basket Taranto

La Scandone Avellino firma il suo secondo successo consecutivo in campionato e sconfigge a domicilio il C.J. Basket Taranto con il roboante punteggio di 101-52 e sale a quota 6 punti in classifica con 4 gare disputate.

Match condotto in lungo e in largo dagli uomini di coach Sanfilippo che hanno messo una seria ipoteca sulla gara già nel primo quarto, lasciando agli ospiti appena 28 punti nei primi due periodi. Netto e abissale la differenza tecnica tra i due roster costruiti di certo per obiettivi diversi.

Tanta aggressività in difesa e buone trame offensive per la Scandone che ha visto tra le sue file spiccare la prestazione del solito Soliani con 20 punti ma è stato tutto il roster irpino a dare il suo contributo, da Stefanini a Iannicelli, da Pichi a Iacorossi, nessun escluso.

Gli uomini di coach Sanfilippo partono con la novità Paglia nel quintetto iniziale al posto di Juskas. Avellino stappa subito la partita con il primo parziale di 7-0 firmato da Stefanini e Soliani e subito coach Orlando ferma la gara per un obbligato time out. Gli ospiti soffrono l’aggressività dei lupi che in attacco continuano a segnare e ad allungare a 10 i punti di vantaggio dagli avversari dopo poco più di 5 minuti. Facciolà con due belle giocate in post basso suona la sveglia ai suoi compagni. Intanto entrano Trapani e Juskas per D’Offizi e Paglia. E’ il solito Soliani l’uomo in più per i lupi, la guardia emiliana continua la sua striscia positiva iniziata a Mola. Suoi i 10 punti dei 24 messi a segno dalla Scandone nel primo periodo.

Secondo quarto che si apre con lo spettacolare alley – oop tra Trapani e Juskas che manda in visibilio i tifosi biancoverdi sulle gradinate del Del Mauro. A sostenere i lupi questa sera anche una tifosa d’eccezione: Valentina Vignali, cestista, modella, personaggio televisivo e nota influencer da 2,7 milioni di follower nonché compagna di Fabio Stefanini.

Le due triple di Iannicelli e il tap-in di Jaskus firmano il massimo vantaggio di Avellino: +18 al 14’ e nuovo time out per i rossoblu.

Troppe palle perse per gli ospiti con un gioco che stenta a decollare. Le girandole di cambi messe in atto da coach Orlando non danno i risultati sperati.

La squadra pugliese riesce a trovare nuova linfa dal playmaker Salerno autore di due canestri di fila. Sanfilippo non ammette nessun calo di tensione e richiama subito i suoi in panchina. Paglia aggiorna il suo score e il tabellino dei lupi con un arresto e tiro.

La bomba di Iacorossi sul finire del quarto e un tiro in avvicinamento di Trapani decreta il +22 per i lupi: 50-28.

Terzo periodo che inizia con due triple dei biancoverdi realizzate da Stefanini e Juskas e +30 di vantaggio per il roster del patron Trasente. Giovara non vuole arrendersi e cerca di spronare i suoi che sono in balia dei lupi. Soliani si conferma in un ottimo momento di forma e continua a mostrare tutto il suo talento.

Zanini, Paglia e Trapani incrementano il vantaggio degli irpini. Alla fine del terzo quarto il tabellone dice: 75-41.

Nell’ultimo periodo c’è gloria un po’ per tutti. Sanfilippo ne approfitta per mettere a punto alcuni meccanismi di gioco e dare minutaggio a chi non è troppo impiegato. I padroni di casa toccano il massimo vantaggio di 51 punti grazie ad una bella giocata di Iacorossi, entrato bene dalla panchina.

La partita si chiude sul 101-52.

A fine match le dichiarazioni di Sanfilippo: “Abbiamo giocato una gara attenta, stiamo crescendo e se abbiamo visto qualcosa di buono dobbiamo riportarlo subito in allenamento. Ora abbiamo degli elementi su cui lavorare dopo tre gare disputate. La vittoria è importante ma va commisurata al livello degli avversari, abbiamo ruotato un po’ tutti e abbiamo messo alcune novità dentro che ci potrebbero servire nel resto della stagione. Siamo una squadra nuova con delle attitudini che vanno migliorate, ci aspetta un grande lavoro ma ci faremo trovare pronti alle prossime sfide” Prossimo impegno dei lupi Domenica 20 Ottobre, in trasferta, contro l’Air Basket Termoli.

Parziali: 24-15; 26-13; 25-13; 26-11 Tabellino

Avellino. D’Offizi 6, Zanini 4 , Iannicelli 6, Trapani 13 , Soliani 20 , Stefanini 9 , Pichi 6 , Paglia 17 , Iacorossi 9, Jaskus 11

Taranto: Giovara 10, Casalino 2, Mirabile, Gigante 5, Amorelli 6, Invidia 6, Sannelli, Petraroli, Facciolà 15, Salerno 8