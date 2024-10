Mussini decisivo: l’Avellino Basket batte Vigevano

Primo sorriso stagionale al PalaDelMauro per l’Avellino Basket, che batte con il punteggio di 85-80la formazione dell’Elachem Vigevano. Gli irpini hanno portato a casa due punti pesanti contro un avversario che ha lottato fino alla fine per mettere in difficoltà la squadra di casa. Sugli scudi Federico Mussini, la guardia biancoverde ha messo a segno 20 punti, tra cui il canestro della staffa che ha deciso la partita. Buona anche la performance di Bortolin, che ha chiuso la gara con 13 punti ed 8 rimbalzi. 20 sono stati i punti maturati dal contropiede. Una vittoria importante per la squadra di Crotti, che mercoledì torna in campo a Piacenza.

Gli irpini sono partiti molto bene ad inizio partita con i canestri di Earlington e Mussini chiudendo il primo quarto con il punteggio di 24-18. Nella seconda parte di gara capitan Verazzo e soci si sono spinti sul più 9 (40-31), per poi subire un parziale di 9-0, che ha riportato la situazione in parità. Al riposo si è andati sul 42-40 e da qui si è ripartiti ad inizio terzo quarto di gioco con Vigevano che ha alzato l’intensità difensiva. Le due formazioni sono rimaste a contatto: al 25 minuto 53-49, per chiudere il quarto 62-58. Earlington e Mussini hanno avuto il merito di permettere ad Avellino allungare sul 68-60 a fissare il punteggio sul 77-77. E’ stato Mussini a rompere l’equilibrio, la sua tripla ha spedito gli irpini verso il successo.

“Abbiamo sprecato tanti possessi per allungare il passo, dovremo imparare ad essere più cinici soprattutto in casa, invece negli ultimi tre minuti noni siamo riusciti a scavare il solco ed abbiamo perso il focus. Ci prendiamo il successo di una partita sofferta, ma dobbiamo migliorare ancora tante cose – ammette coach Crotti – Gli ultimi tre minuti non sono stati tra i migliori ed abbiamo rischiato di perdere. Dobbiamo sicuramente conoscerci meglio, capirci e leggere le situazioni di gioco”.

Avellino Basket: Lewis 11, Jurkatamm 7, Perfigli NE, Sabatino 7, Mussini 20, Codeluppi NE, Earlington 15, Maglietti, Verazzo 3, Bortolin 13, Nikolic, Chinellato 9. All.: Crotti. Tiri da due: 27/40, tiri da tre: 6/16, tiri liberi 13/15. Rimbalzi: 34 (27+7), palle perse 12

ELAchem Vigevano: Leardini 19, Taflaj 6, Mack 20, Galassi 5, Oduro 6, Strautmanis 7, Stefanini 12, Rossi 2, Peroni, Jerkovic 3. All.: Pansa. Tiri da due: 18/36, tiri da tre: 11/23, tiri liberi 11/18. Rimbalzi: 25 (17+8), palle perse 9

Parziali (24-18, 42-40, 62-58)