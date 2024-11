Il Liceo Made in Italy del “Publio Virgilio Marone” di Avellino in visita ad Abellinum. Una decina di giorni fa gli studenti della classe prima del nuovo indirizzo liceo, accompagnati dai loro docenti, si sono recati ad Atripalda per visitare l’area archeologica dell’antica Abellinum. Ad accoglierli il sindaco Paolo Spagnuolo ed il vice sindaco Domenico Landi, che hanno rivolto loro un caldo saluto di benvenuto. I ragazzi, guidati magistralmente dall’archeologo Antonio Chiumiento, hanno visitato l’antica città romana ampliata ulteriormente grazie alle ultime scoperte. Si sono recati poi nel Palazzo della Dogana dei Grani dove sono custoditi mappe, busti e reperti storici. Qui hanno potuto vedere e toccare quanto raccontato nella visita al sito archeologico. L’uscita, opportunamente preparata da un incontro preliminareavvenuto in classe tra gli studenti, la dottoressa Clara Raciti e il dott. Domenico Galeotolanza, è stata molto apprezzata. Successivamente gli studenti e i docenti si sono recati nella chiesa di Sant’Ippolisto che custodisce, come uno scrigno, il prezioso luogo dove affondano le radici della fede irpina, lo Specus Martyrum. Gli studenti sono stati accolti affettuosamente dal parroco don Luca Monti e ricevuti dalla presidente della Pro Lococittadina, Maria Assunta Galluccio, che insieme a due giovani del Servizio Civile ha fatto ammirare il patrimonio artistico dello Specus e conoscere un pezzo di storia locale a molti ignoto. L’iniziativa rientravanelle attività di progettazione per la conoscenza del territorio promosse dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Lucia Forino, per la prima classe del Liceo del Made in Italy. La scuola tutta e gli allievi del nuovo indirizzo lavorano, in questo primo anno, in sinergia con le amministrazioni comunali, le Pro Loco e le associazioni di promozione del territorio di provenienza dei singoli discenti, realizzando una collaborazione voluta dalla Dirigente fin dall’inizio delle attività didattiche. Il Liceo “Virgilio”, nella persona della Dirigente Scolastica, dott.ssa Lucia Forino, coglie l’occasione per ringraziare il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo e tutte le associazioni per la disponibilità e sensibilità dimostrata nell’accogliere questa importante iniziativa del nuovo percorso di studi del Liceo del Made in Italy.