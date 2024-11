La Scandone Avellino espugna Monopoli

Nella nona giornata del campionato di serie B Interregionale, la Scandone Avellino si mette alle

spalle la deludente sconfitta patita contro Brindisi, ed espugna la Tendostruttura della Manelli

Basket Monopoli con il punteggio di 67-64.

Una partita al cardiopalma decisa nei minuti finali, nonostante i lupi avessero toccato un vantaggio

anche di 16 punti.

Ottima la prova difensiva del roster di Sanfilippo guidato in modo magistrale da capitan Trapani,

mattatore assoluto dei lupi con 17 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

La Scandone, con questa vittoria, stacca in classifica Monopoli e sale a quota 14 punti in classifica,

a ridosso della capolista Brindisi.

Inizia la gara con la Scandone che deve rinunciare, per l’ennesima volta in questo campionato, a

D’Offizi. I problemi al flessore si sono riacutizzati nelle ultime ore e sarà valutato nei prossimi

giorni. Dopo i primini minuti avvio impreciso su entrambi i lati del campo; a muovere il punteggio

in casa Avellino è capitan Trapani con due canestri di fila. Rispondono i padroni di casa con

Laquintana e Aguzzoli. Preira mette subito in difficoltà Pichi sotto canestro che viene sostituto da

Zanini che s’iscrive subito a referto. Paglia realizza una tripla poco dopo il cambio dato a Jaskus e

segna il primo vantaggio per i biancoverdi. Una tripla fuori equilibrio realizzata da Vitale, sulla

sirena del primo quarto, riporta i padroni di casa avanti: 17-16.

Secondo periodo che si apre con una nuova tripla di Vitale e Monopoli, con un parziale di 10-0

aperto, mantiene a distanza la squadra di Sanfilippo. Pichi interrompe il lungo digiuno avellinese,

ma Stefanini si fa mangiare da Spatti e una nuova palla persa in casa avellinese costringe Sanfilippo

al primo time out della gara. La Scandone reagisce bene e con un parziale di 8-0 si riporta avanti.

Soliani s’iscrive alla partita con un’importante tripla, ma sono i liberi di Jaskus a firmare il nuovo

sorpasso di Avellino. Il lituano si rende protagonista di importanti giocate per i suoi. Ora è coach

Carolillo a stoppare l’inerzia della partita. La tripla di Stefanini allunga il vantaggio degli ospiti;

Monopoli sull’asse Vitale-Milosevic resta attaccato alla partite. Si va all’intervallo lungo sul

punteggio di 28-33 per gli ospiti dopo che il ferro sputa via la tripla tentata da Laquintana.

Trapani da tre risponde ad una giocata in post di Preira. Il capitano biancoverde si carica sulle spalle

la squadra a suon di triple e fornisce due assist fantasiosi prima a Pichi poi a Stefanini: la Scandone

scappa sul 34-44 al 25’ e nuovo time out per Monopoli.Paglia dalla lunetta allunga il vantaggio

biancoverde. Monopoli ha difficoltà a trovare la strada del canestro e attacca il ferro con poca

determinazione anche a causa della grande difesa messa in campo dagli uomini di Sanfilippo.

Avellino non aggredisce la partita e i padroni di casa con Milosevic e il solito Vitale (parziale di 7-0)

si rifanno sotto. Una tripla di Paglia sulla sirena fissa il parziale sul 44-56.

Inizia l’ultimo quarto con delle palle perse sanguinose in casa Scandone; l’alley-oop tra Vitale e

Preira e un nuovo canestro di Milosevic riporta Monopoli a soli due possessi dalla Scandone che,

come spesso è capitato nelle recenti uscite, sta per mandare all’aria tutto il suo vantaggio

accumulato. Sanfilippo richiama i suoi in panchina. Paglia da tre sblocca il tabellino dei lupi. Ma è

sempre Preira, un vero e proprio fattore in questo periodo, a dare fastidio sotto canestro ai

biancoverdi che hanno difficoltà a marcarlo. A 5 minuti dalla fine, la tripla di Laquintana fissa il

parziale sul 55-59, dopo l’ennesima palla persa nel quarto in casa Avellino da parte di Jaskus.

Soliani mette a segno una tripla fondamentale per i suoi e prova a tenere a distanza i

monopolitani. Il finale è una lotta da orbi, i liberi dello stesso Soliani sono una condanna per i

padroni di casa che hanno avuto la possibilità di impattare la gara, ma la tripla di Calise viene

sputata dal ferro e la Scandone s’impone per 67-64 in terra pugliese.

Queste le dichiarazioni di Fabio Iannicelli, assistant coach di Sanfilippo nel postpartita: “Sapevamo

della difficoltà della partita ma i ragazzi hanno risposto presente. Altissima attitudine difensiva, ci

siamo aiutati a vicenda per tutti i quaranta minuti e questo ci ha consentito di trovare anche buone

soluzioni in attacco. Monopoli ha dimostrato la sua forza recuperandoci sedici punti, in quel

momento di difficoltà ci siamo compattati gettando il cuore oltre l’ostacolo. E’ una vittoria

importantissima su un campo ostico e dopo lo stop interno contro Brindisi, era la ripartenza che

tutti noi volevamo. Ora recuperiamo le nostre energie per affrontare nel modo migliore il turno

infrasettimanale di Mercoledì”

.

Nel prossimo turno infrasettimanale la Scandone Avellino farà visita a Corato, Mercoledì 20

Novembre alle ore 20:30.

Parziali: 17-16; 11-17; 16-23; 20-11

Tabellino

Monopoli. Aguzzoli 3, Laquintana 11, Spatti 4, Feruglio, Calisi 1, Preira 13, Vitale 16, Milosevic 12,

Formica 4

Avellino. D’Offizi , Zanini 4 , Iannicelli , Trapani 17 , Soliani 9 , Stefanini 9, Pichi 4, Paglia 11,

Iacorossi , Jaskus 13