Il Consorzio dei Servizi sociali A5 incassa un finanziamento da 200 mila euro per politiche verso le famiglie

Una serie di finanziamenti a progetti e iniziative oltre la ordinaria programmazione dei servizi, nelle ultime settimane hanno visto beneficiario il Consorzio dei servizi sociali A5.

Dal progetto E.LI.SA per l’inclusione delle persone con disabilità, all’individuazione dell’Ambito A5 per la sperimentazione del progetto di sociologia territoriale, al finanziamento delle misure di conciliazione dei tempi famiglia lavoro, nell’ambito degli Accordi territoriali di Genere.

Questa invece è la volta del potenziamento dei Centri per le Famiglie e le azioni di promozione dell’affido e della bigenitorialità.

Un finanziamento di 200.000,00 euro consentirà all’Ambito A5 di rafforzare le azioni già in campo riguardo alle politiche per la famiglia che da qualche anno vedono la possibilità di utilizzo di una struttura interamente dedicata alle esigenze di colloqui, di ascolto e supporto di coppia di socializzazione per i piccoli. Diverse le attività già svolte nel corso anche del Natale 2023 e dell’estate 2024 che hanno visto protagoniste tante famiglie e i ragazzi del territorio.

Il progetto appena finanziato dalla Regione Campania è stato pensato ed elaborato con l’intento mirato di intervenire in modo complementare ai servizi e interventi già attivi sul territorio.

I servizi di base (informazione, sostegno alle famiglie, sviluppo di risorse familiari e comunitarie) mirano direttamente al potenziamento dell’attività dei Centri per la Famiglia già presenti sul territorio.

I servizi specialistici e innovativi dedicati alla mediazione familiare, alla bigenitorialità, rafforzano e supportano quanto già attivato con e per la famiglia.

I servizi inerenti alla promozione dell’affido e l’aggregazione gruppale tra affiancanti e affidatari mira a percorsi alternativi o integrativi all’inserimento di bambini e ragazzi nei servizi residenziali. Il potenziamento dell’affidamento familiare, dell’affidamento in emergenza, dell’affiancamento tra famiglia, dell’affiancamento part-time di adolescenti che vivono fuori famiglia rappresentano ambiti di intervento complementare alle vigenti strategie di tutela minorile.

Le attività di sviluppo di dimensioni e percorsi gruppali per genitori e di tutoring e potenziamento genitoriale, mirano a sostenere e ampliare quanto già in corso nel supporto alla genitorialità, promuovendo il benessere nelle relazioni familiari contrastando in maniera precoce e tempestiva le eventuali criticità.

Il quadro degli interventi del progetto si completa, infine, con un’articolata azione di contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica, con particolare attenzione all’attivazione di attività di doposcuola, a completamento delle azioni già in corso di supporto educativo territoriale e domiciliare che gli Ambiti hanno come servizi strutturati.

Indubbiamente una fase positiva quella che sta riguardano il nostro Ente – dichiara il Direttore generale del Consorzio A5, CARMINE DE BLASIO. Sono tante e diversificate le nuove opportunità che, proprio grazie a questi nuovi finanziamenti, potremo assicurare alle comunità e ai cittadini.

Se da un lato vi è indubbiamente la soddisfazione per il lavoro che si svolge dall’altro confermano la bontà delle scelte dei nostri amministratori locali di investire nel welfare. Di credere, cioè convintamente nella costruzione e nel rafforzamento di un sistema di servizi pubblici alle persone serio, professionale e possibilmente di qualità.