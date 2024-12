Cuore da lupi, l’Avellino Basket batte Urania Milano

Al PalaDelMauro si è disputato il match della quattordicesima giornata tra Avellino Basket – Urania Basket Milano. Il match ha visto la compagine avellinese imporsi con il punteggio di 83-81. Un match deciso al termine di un supplementare, con due squadre che si sono date battaglie per 45 minuti, in cui non sono mancati errori. In casa biancoverde c’è stato un grande Mussini, ma preziosi sono stati Jurkatamm, Chinellato ed anche Maglietti, che ha dato delle ottime rispsote con 6 assist. Avellino vince senza Sabatino e Verazzo, da martedì si tornerà in campo per preparare la trasferta di Cividale.

Nel primo quarto le squadre faticano a mettersi in partita, bisogna attendere due minuti prima di vedere il canestro che stappa la partita siglato da Federico Mussini. La guardia gioca un primo quarto clamoroso nel quale sigla ben 13 punti. Milano è un po’ pasticciona, ma riesce con Leggio a restare in scia di Avellino chiudendo il primo quarto 17-17.

I secondi dieci minuti si aprono con Gentile che entra ufficialmente in partita. Milano si affida totalmente a lui, che ripaga con 10 punti di fila. Ospiti avanti 27-23per il vantaggio della partita. Avellino non perde la bussola trovando altri protagonisti, tra questi Jurkatamm ed anche Maglietti che 5 assist è uno dei migliori della prima parte di gara. Un canestro in appoggio di Earlington regala il 32-27 ai biancoverdi. Il match è punto a punto ed Avellino chiude la prima parte di gara sul 41-37.

Nel terzo quarto Milano alza l’intensità difensiva, mentre gli irpini faticano a trovare la strada del canestro. Gentile è il faro, ma iniziano a macinare anche Potts e gli altri della truppa Urania, che allunga sul 46-52. Gli irpini riescono a restare attaccati alla gara chiudendo sul 54-55 il periodo.

Negli ultimi dieci minuti la squadra di Crotti riesce ad arginare Gentile con Chinellato, Avellino trova un minimo di fluidità offensiva e si trova avanti 69-66. Partita che sembra finita, ma non è così. Alcuni episodi sfavorevoli ed errori portano il match al supplementare sul 71-71.

Nell’overtime Avellino non demorde e con una tripla di Jurkatamm si riporta sul + 5 (82-77). Avellino ha due falli da spendere e la possibilità di portare in porto la gara. Ma Milano replica con Potts che riapre i giochi. Sull’83-81 gli ospiti hanno la chance di vincere il match con le triple di Amato e Cesano, ma entrambi i tentati si infrangono sul ferro.

A fine partita coach Robustelli ha così commentato il match: “Abbiamo giocato una grande gara contro un avversario forte, siamo stati bravi a superare le difficoltà ed a conquistare due punti che ci restituiscono fiducia”