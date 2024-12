I commercianti di via Roma accendono le luminarie per il Natale ma salta la Notte Bianca: “mancato il supporto dell’Amministrazione”

Un Natale Magico in Via Roma! Anche quest’anno, grazie al contributo di tutti gli associati e, soprattutto, alla determinazione dei presidenti Mimmo Caronia e Generoso Sole, insieme all’intero direttivo, l’Associazione Commercianti è lieta di presentare il Natale 2024! Cosa vi aspetta? Luminarie incantevoli e filodiffusione natalizia per rendere l’atmosfera unica. Per i più piccoli, il Luna Park di Babbo Natale in Piazza Vittorio Veneto, attivo nel weekend dell’Immacolata e poi dal 20 dicembre al 6 gennaio. Esibizioni a tema, musica itinerante, e tante delizie come popcorn, zucchero filato e prodotti natalizi a prezzi simbolici (zeppole, torrone, cioccolata calda, caldarroste, vin brûlé, e molto altro) offerte valide nei bar e punti vendita associati.

Il rammarico è che nonostante gli sforzi e la programmazione curata già da settembre, alcune iniziative, come:

• L’isola pedonale e il trenino l’8 dicembre,

• La Notte Bianca il 15 dicembre,

. Il villaggio di babbo Natale lungo via Roma

• E “Aspettando la Befana” il 5 gennaio,

non potranno essere realizzate a causa della mancanza di un’intesa e del supporto tecnico ed economico da parte dell’amministrazione comunale. Ma non ci fermiamo! Con grande passione, continuiamo a lavorare per trasformare Via Roma nella strada dello shopping natalizio, con tutto il fascino e la magia delle feste. Vi aspettiamo per vivere insieme un Natale speciale e per sostenere le attività locali!