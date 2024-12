Scomparsa Gianfranco Luciano, Renzulli (Abc): “La sua morte è una sconfitta per tutti noi”

Addio Gianfranco.

La tua scomparsa è la nostra sconfitta come uomini e come comunità.

Tutto ciò pone un interrogativo per tutti noi. Una vicenda drammatica di un fratello “ignorato da se stesso e abbandonato anche da noi” che deve farci chiedere che cosa abbia provato. Ci pone dei problemi anche come città, perché siamo chiamati tutti a rispondere per una morte del genere.

Aspettiamo che vengano rese note le cause della morte.

Ieri anche io mi sono insospettito della sua assenza in piazza… già nel primo pomeriggio so che gli amici lo cercavano e avevano chiesto al Sindaco di vedere a San Pasquale o se era stato ricoverato

Poi nella serata la brutta sorpresa, era già morto

Purtroppo, come scriveva Cesare Pavese

“Chi non si salva da sé, nessuno lo può salvare”

Gianfranco Luciano negli ultimi anni si era lasciato andare.

Nessuno, nemmeno il tutore, i medici, gli stessi amici hanno potuto far niente per fargli cambiare idea. La sua morte è una sconfitta per tutti noi, inutile puntare il dito contro qualcuno. Ognuno di noi è responsabile. La sua morte, la sua volontà di farla finita, come per punire questa società ci ha colpito molto. È su questo che dobbiamo riflettere, su come abbiamo impostato questa società, una vita di corsa, fatta di visibilità effimera, vestita da profonda indifferenza per il prossimo, per l’amico.

Ora riposa in pace