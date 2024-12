Inaugurazione Family Room ad Atripalda, il direttore del Consorzio Carmine De Blasio: “per un welfare moderno e vicino ai cittadini”

“L’apertura della Family Room segna un altro decisivo e straordinario passo in avanti per il Consorzio dei Servizi sociali A5 di Atripalda. Un altro significativo avanzamento nella costruzione di un welfare moderno e vicino ai cittadini. Un ‘immersione digitale e tridimensionale che consentirà ai bambini con le proprie famiglie, ai ragazzini e agli adolescenti di vivere una esperienza unica. Il nostro impegno resta comunque quello di aprirci il più possibile ai territori. Lavoreremo perché anche la Family Room diventi uno spazio per tutti e soprattutto un momento di benessere sociale”. Così il direttore del Consorzio A5 Carmine De Blasio sul taglio del nastro di questa mattina alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini.