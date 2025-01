Rapina al centro scommesse di Atripalda: indagini in corso

Paura nel giorno dell’Epifania in un centro scommesse di via Gramsci ad Atripalda.

Un uomo, con il volto travisato e probabilmente armato di pistola, ha fatto irruzione intorno alle ore 14 all’interno di un centro scommesse di via Gramsci, intimando all’operatore la consegna dell’intero incasso sotto minaccia.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino e i colleghi della locale stazione che hanno avviato un'indagine per risalire all'autore. Le forze dell'ordine stanno procedendo all'acquisizione e all'analisi delle riprese delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nella zona, al fine di individuare dettagli utili all'identificazione dei responsabili