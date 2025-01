Carabinieri aggrediti nel corso di un controllo ad Atripalda: due denunciati. Foto

Carabinieri aggrediti nel corso di un controllo ad Atripalda: due denunciati.

Momenti di tensione di sono vissuti ieri in via Roma.

Due extracomunitari, fermati per un controllo da una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale, hanno reagito in maniera violenta. Dopo un iniziale confronto verbale, la situazione è degenerata, sfociando in un’aggressione fisica ai militari.

Due giovani commercianti sono intervenuti in soccorso dei militari dell’Arma. Sul posto anche due gazzelle della Compagnia dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. I due sono stati condotti in caserma per i controlli di rito. Sono stati poi denunciati per aggressione a pubblico ufficiale.