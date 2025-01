Carabinieri aggrediti ad Atripalda durante un controllo: l’associazione Commercianti di via Roma chiede maggiori controlli in città

L’Associazione Commercianti di Via Roma esprime il suo profondo cordoglio all’Arma dei Carabinieri per l’accaduto di ieri.

In questo momento difficile, desideriamo anche manifestare la nostra preoccupazione per l’andamento della sicurezza nazionale, purtroppo si registrano frequenti episodi di furti e rapine un po’ dappertutto.

È evidente che tali situazioni siano influenzate dalla difficile congiuntura economica che il paese sta attraversando. Rimaniamo però fiduciosi nell’operato dei Carabinieri, sempre presenti sul territorio con grande professionalità. Tuttavia, la crescente incidenza di questi crimini ci preoccupa e ci spinge a chiedere maggiore attenzione e prevenzione per tutelare la sicurezza di tutti.



L’Associazione Commercianti di Via Roma