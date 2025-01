Ad Atripalda una strada intitolata al lungimirante imprenditore e politico Antonio Capaldo. Foto

Una strada a perenne memoria del lungimirante imprenditore e politico atripaldese Antonio Capaldo, fondatore dell’azienda “A. Capaldo Spa”. Cambia la toponomastica nel primo tratto di via Manfredi. «Uno degli obiettivi più nobili di un’amministrazione è recuperare il senso di comunità con la memoria dei cittadini che hanno dato lustro – spiega il sindaco Paolo Spagnuolo durante la cerimonia -. In lui un grande senso civico e amore per la comunità quando fu sindaco nel 1970. Ha dato un contributo importante alla vita politica, economica e sociale. Da imprenditore ha lasciato alla sua famiglia un seme fatto di valori seri come la dedizione al lavoro, il rispetto e l’onestà».

Il consigliere delegato alla Cultura Raffaele Barbarisi: «Si porta a completamento un percorso avviato nel 2014 inteso a recuperare, attraverso la toponomastica, la memoria dell’imprenditore Antonio Capaldo, un commerciante di alto profilo che insieme alla moglie Geppina Somma ha rappresentato e rappresenta un volano economico per la nostra comunità e non solo. Un esempio per i nostri giovani che possano prendere a simbolo per coraggio, operosità ed ingegno».

A ripercorrere la crescita e lo sviluppo dell’azienda è il figlio di Antonio, l’ex sindaco Gerardo che emozionato racconta «la passione, l’entusiasmo e il sogno di far crescere l’impresa di famiglia. Una vita spesa per il lavoro, la famiglia partecipando alla vita della città». Tra le testimonianze quella degli ex sindaci Raffaele La Sala «La storia di Capaldo è quella di una pagina di storia economica del Mezzogiorno d’Italia», Andrea De Vinco ripercorre l’impegno politico «un democristiano coerente dei suoi principi» e di Carmine Cioppa.