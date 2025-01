AVELLINO BASKET CHE IMPRESA: BATTUTA PESARO 82-80

Nel match della ventiquattresima giornata l’Avellino Basket ha affrontato tra le mura amiche la Vuelle Pesaro di coach Spiro Leka compiendo una vera impresa battendo la formazione marchigiana 82-80. Privi di Aleksa Nikolic e Mikk Jurkatamm, gli irpini hanno dovuto cedere il passo ad una formazione in forma ed in grande spolvero anche sul parquet avellinese. Una gara ben giocata dagli irpini, che hanno trovato energia e verve vincente e la compattezza dei momenti migliori. Tra i migliori Marcellus Earlington 27punti e 7 rimbalzi coadiuvato da un ottimo Lewis autore di 17 e 12 rimbalzi.

LA CRONACA

Avellino Basket parte forte con Lewis a trascinare inizialmente i suoi. E’ proprio l’americano assieme a Mussini e Bortolin a dare il primo allungo ai biancoverdi, che si portando sul 17-9. Pesaro replica con un parziale di 4-0, ma è Avellino a tenere il pallino del gioco, chiudendo 24-17 il primo periodo.

Nel secondo quarto gli irpini tengono testa a Pesaro con le seconde linee, Maglietti, Verazzo e Chinellato tengono bene il campo e l’Avellino Basket raggiunge il + 9 (31-22). Irpini che si spingono sul + 14 (36-22). In casa pesarese si accendono Ahmad ed Imbrò, che con le conclusioni dalla lunga distanza permettono agli ospiti di accorciare le distanze con un parziale di 8-2 (38-30). Avellino replica e va al riposo sul 45-33.

Nel terzo periodo di gioco c’è una partenza sprint di Earlington. Nove punti di fila dell’americano permettono all’Avellino di allungare sul 54-37. Pesaro viene strigliata da Leka nel timeout, i marchgiani replicano con Ahmad, Imbrò e Bucarelli piazzando un parzale che permette alla formazione ospite di chiudere dietro di 5 (61-56).

Nell’ultimo periodo Pesaro tenta più volte di raddrizzare la partita, ma la squadra avellinese con merito ed un grande Earlington riesce a restare sempre in testa alla partita. Pesaro si è riportata anche sul – 4 (76-72), per poi replicare con la tripla di Lewis che riporta sul + 7 i biancoverdi dando la scossa finale alla gara per Avellino.

Crotti: “A parte il finale in cui non siamo riusciti a ribaltare la differenza canestri, siamo stati bravi ad imbrigliare la partita dei nostri avversari. Siamo contenti della performance offensiva da parte di tutti”.

PARZIALI: 24-17; 45-33; 63-56; 82-80



AVELLINO BASKET

Lewis 17, Sabatino 3, Mussini 14, Codeluppi, Earlington 27, Maglietti 3, Verazzo 6, Bortolin 8, Perfigli, Chinellato 4

All: Alessandro Crotti

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Petrovic 3, Maretto 2, Imbrò 9, De Laurentiis 12, King 11, Bucarelli 10, Lombardi 11, Zanotti 2, Ahmad 20

All.: Spiro Leka

ARBITRI: Angelo Caforio di Brindisi, Fulvio Grappasonno di Laniano e Lorenzo Lupelli di Roma