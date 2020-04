Coronavirus, il gruppo consiliare “Noi Atripalda”: “chiarezza sulla distribuzione dei pacchi alimentari”

Con la presente nota ci preme, ancora una volta, apprezzare il notevole e lodevole lavoro (di donne e uomini) operatori della Protezione Civile di Atripalda, impegnati quotidianamente nella gestione dell’emergenza e coadiuvati anche dai volontari dell’associazione “IDEA Atripalda”.

Non possiamo, tuttavia, non raccogliere le preoccupazioni, apparse sui social circa la corretta distribuzione di una parte delle derrate alimentari, donate al Comune da aziende private.

A tal proposto inoltriamo all’Amministrazione i quesiti posti da numerosi concittadini.

– Quali sono i criteri di individuazione dei soggetti beneficiari dei pacchi alimentari?

– Come mai si leggono post social di ringraziamenti ad personam , rivolti al singolo assessore?

– Chi sta distribuendo, oltre alla Protezione Civile, i pacchi alimentari, visto che ci segnalano la presenza di figure non meglio identificate?

– Come mai l’e-mail del Comune, dedicata alla ricezione delle domande di assegnazione “buoni spesa”, è andata in tilt a distanza di poche ore dall’apertura dei termini, respingendo le richieste dei cittadini e, per lo più senza alcun avviso dell’amministrazione tale da evitare che qualcuno, ignaro, resti tagliato fuori ?

– Come mai l’avviso relativo al progetto “ Andrà tutto bene ”, sottoscritto dal Sindaco e Assessore alle politiche soci ali, è stato pubblicato il 1° aprile quando i fondi erano già esauriti? S arà un “ pesce d’aprile ”?

Auspichiamo che gli amministratori, anzichè preoccuparsi di posare a mo’ di “selfiesti” accanto alle donazioni ricevute dal Comune dagli operatori economici privati, assicurino la massima trasparenza nella distribuzione e celerità nella individuazione degli aventi diritto (relativamente al bando “buoni spesa” in imminente scadenza).

A tal proposito confidiamo nella delegata alla Protezione Civile, affinchè, insieme al Sindaco, coordinamento le attività di distribuzione delle derrate alimentari e dei buoni spesa, vista la specifica attinenza della sua delega.

Ci preme evidenziare la nostra contrarietà a qualunque forma di azione volta allo sfruttamento del bene pubblico per soli scopi propagandistici personali. Cosa diversa sarebbe operare per soddisfare esigenze della comunità mettondo mano al proprio portafoglio!

Rassicuriamo tutti i cittadini che, così come previsto dal nostro ruolo di consiglieri comunali, verificheremo con puntualità, l’applicazione dei criteri per l’assegnazione dei “buoni spesa”.

Il Gruppo Consiliare “Noi Atripalda”

Fabiola Scioscia

Maria Piacariello

Francesco Mazzariello

Domenico Landi

Paolo Spagnuolo