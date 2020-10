Emergenza Covid, ecco le nuove misure del governo. Palestre e piscine aperte hanno 7 giorni per adeguarsi, strade e piazze chiuse dalle 21 solo se deciso dai sindaci

Alle 21 e 30 dopo una giornata lunga in cui si rincorrevano voci sul nuovo dpcm, il presidente dei ministri Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure per contenere l’emergenza Coronavirus. Resta confermato l’orario delle 24 per i ristoranti, mentre i bar dovranno chiudere alle 18, a meno che non facciano servizio al tavolo. I sindaci potranno decidere di chiudere strade e piazza dalle 21. Palestre e piscine aperte ma hanno una settimana per adeguarsi. In breve questo un riassunto delle nuove disposizioni disposte stasera:

I sindaci possono chiudere vie e piazze dopo le 21 per evitare assembramenti

Tutte le attività di ristorazione e i bar sono aperti dalle 5 alle 24, se hanno il servizio al tavolo, altrimenti chiudono alle 18

Le consegne di cibo a domicilio non subiscono restrizioni

L’asporto è in funzione fino alle 24

Nei ristoranti ci si può sedere al massimo in 6 persone per tavolo

I ristoranti dovranno esporre all’esterno un cartello con la capienza massima

Sale giochi e sale bingo chiudono alle 21

La scuola rimane in presenza

La scuola secondaria superiore viene organizzata con modalità maggiormente flessibili: ingressi dalle 9 e attività didattiche anche al pomeriggio

L’organizzazione didattica delle Università viene modulata in base al quadro dei contagi

Vietate le gare nello sport di contatto dilettantistico

Vietate le sagre e le fiere di paese

Consentite le manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e internazionale

Vietati i convegni in presenza

Le riunioni della Pubblica Amministrazione devono essere tenute solo a distanza

Le palestre e le piscine hanno una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza