Scontro in consiglio comunale sulla convocazione e sulle multe effettuate dai vigilini. Foto

Scontro in consiglio comunale sulle modalità di convocazione del parlamentino cittadino e sulle multe effettuate dai vigilini.

La maggioranza dà il via libera al bilancio di previsione 2024-206 e alla nota di aggiornamento del Dup. Via libera anche al regolamento per la costituzione del gruppo di volontariato di Protezione civile e di Polizia mortuaria.La maggioranza risponde anche all’interrogazione presentata da consiglieri comunali del gruppo “Atripalda Futura” sulle multe effettuate dagli ausiliari al traffico.

Il video sulla pagina Facebook di Atripaldanews