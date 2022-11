42° anniversario del terremoto del 23 novembre 1980: manifestazione a Palazzo di città

L’Amministrazione Comunale celebrerà oggi nella sede del Palazzo Civico il 42° anniversario del terremoto del 23 novembre 1980.

Infatti su iniziativa del Consigliere Delegato alla Cultura, è stato curato un allestimento fotografico che occuperà il porticato del municipio ed un breve video-documentario.

Gli eventi avranno inizio alle ore 18:00 nella sala del Consiglio Comunale. Dopo i previsti saluti istituzionali ed altre brevi testimonianze seguirà la trasmissione di un video-documentario sugli effetti del sisma.

Alle ore 19:34 in piazza Barone Di Donato, a conclusione degli eventi, la manifestazione“6.9” promossa dall’associazione “LAIKA” e patrocinata dal Comune di Atripalda. Al centro una performance artistica di Andrea Matarazzo.

Il Consigliere Delegato alla Cultura Lello Barbarisi ha dichiarato: “Fu una tragedia dalle cifre gigantesche: 3000 morti, 9000 feriti, 300.000 sfollati. Come una guerra!

Queste celebrazioni servono a non dimenticare ed anche a rappresentare alle nuove generazioni la conoscenza di luoghi ed angoli della nostra città ormai andati irrimediabilmente perduti, oltre che per far comprendere loro il disastro dal quale i nostri padri sono ripartiti”.