Emporio solidale di Atripalda: scade domani mattina il termine per la richiesta di aiuti per 70 famiglie

L’Amministrazione comunale, tramite l’assessore alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia, comunica che è stato indetto l’Avviso pubblico per la presentazione di istanza per l’accesso ai servizi offerti dell’Emporio Solidale (via Cammarota).

L’istanza può essere presentata dai nuclei familiari residenti nel Comune di Atripalda e che versano in condizione di difficoltà, con valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore o pari a 9.360,00 euro (valore massimo).

Le domande dovranno essere consegnate a mano o inoltrate via PEC al Comune di Atripalda entro e non oltre il 27 maggio alle ore 12:00.

Per chi dovesse incontrare delle difficoltà nella compilazione dell’istanza, potrà recarsi presso Palazzo di Città, dove beneficerà di supporto tecnico.