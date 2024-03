“Ogni donna” racconti di successi e rinascite

Storie di successo, storie difficili, storie di rinascita, storie da raccontare: “Ogni donna” è l’iniziativa curata dall’Amministrazione comunale dedicata alle donne. Ogni 25 del mese, in un luogo sempre diverso della città, varie donne si racconteranno. Si incomincerà lunedì 25 alle ore 18:00, presso il Comune, dove tre campionesse dello sport, Serena Solimene, Annalisa Albanese e Mary Clare Petrillo, verranno intervistate pubblicamente dal giornalista e coordinatore del Forum dei Giovani di Atripalda Luca Ciaramella.

La consigliera con delega alle Pari Opportunità Giusi Pizzano dichiara: “Abbiamo organizzato questa ciclo di incontri per coinvolgere le donne che nel proprio ambito, grazie a sacrifici e talento, hanno raggiunto traguardi ragguardevoli. Crediamo che “Ogni donna” possa fungere da stimolo per tutte noi e non solo”.

comunicato stampa