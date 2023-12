Variazione e debiti di Bilancio, stasera torna il Consiglio comunale ad Atripalda

Il presidente del parlamentino cittadino Francesco Mazzariello ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, presso la Sala Consiliare in Piazza Municipio per questa sera 30 novembre 2023 alle ore 19.00 in seduta di prima convocazione per la discussione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:

Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2023.2025; Riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze.