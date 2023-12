Buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità nella cittadina del Sabato

Voucher comunali per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità nella cittadina del Sabato. L’Amministrazione comunale con l’assessore con delega alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia ha deciso di erogare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità allo scopo di aiutare i cittadini in difficoltà socio-economica.

I buoni potranno essere utilizzati presso i negozi del territorio comunale che hanno manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l’Ente per la realizzazione della misura. Stanziati 35mila euro.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 14 dicembre 2023. Alla domanda dovrà essere allegata l’autocertificazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta con la copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale e la copia dell’attestazione Isee del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità.

Saranno ammesse, con priorità le istanze dei ei nuclei familiari il cui Isee è compreso tra zero e 9.360 euro (prima fascia) con l’attribuzione di un buono spesa dell’importo di 150 euro. Qualora residuassero le risorse, verranno attribuiti buoni spesa dell’importo di 100 euro ai nuclei familiari il cui Isee ordinario o corrente, relativo sempre al nucleo familiare, è compreso tra 9.360,01 e 15.000 euro (II fascia).

Tutti i residenti devono presentare istanza esclusivamente utilizzando l’apposita piattaforma on line sul portale inviandola attraverso il portale https://atripalda.bonuspesa.it.

La graduatoria che sarà stilata all’esito della procedura è unica secondo la prioritaria destinazione delle risorse alla prima fascia ed è redatta in base ai valori Isee.

Nella domanda si dovrà inserire un numero di cellulare, dove verrà inviato, in caso di accoglimento della stessa a seguito dell’istruttoria, il Pin necessario per effettuare gli acquisti presso gli esercizi convenzionati, entro il 31 gennaio prossimo. Il bonus spesa è in formato elettronico, cioè sarà spendibile, parzialmente o totalmente, presentando alla cassa dell’esercizio convenzionato esclusivamente il codice fiscale (o i dati anagrafici) ed inserendo il Pin segreto nel Pos. II cittadini potranno verificare il credito residuo sul portale inserendo codice fiscale e Pin.