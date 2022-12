“Occhio alla prevenzione”, convegno questa mattina al Comune sui rischi causati dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e di alcol

Il Comune di Atripalda, in particolare il Comando di Polizia Locale e la consigliera delegata Maria Fasano, hanno organizzato il convegno “Occhio alla prevenzione”, una discussione che verterà sullo spaccio e consumo di droga ed alcol nonché sugli episodi di bullismo.

Il convegno si svolgerà questa mattina 1° dicembre, alle ore 9:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Atripalda. Interverranno il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, la delegata Maria Fasano, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno Angelo Frattini ed il Comandante della Polizia Locale di Atripalda Domenico Giannetta.

In quest’occasione verrà presentato anche un opuscolo incentrato sui rischi causati dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e di alcol. All’interno del volume, inoltre, sarà possibile consultare interessanti statistiche su questi pericolosi fenomeni, in aumento, purtroppo, negli ultimi due anni, soprattutto tra i minori. Alla fine del convegno, verrà proiettato un video-documentario realizzato da Gentil Petrillo.

«Questo appuntamento, così come l’opuscolo ed il video, è il risultato finale di un finanziamento ottenuto dal Comune di Atripalda – dichiara la delegata Fasano – che ha consentito alla città di dotarsi di telecamere di sicurezza, installate nelle zone dove si verificano maggiormente episodi di spaccio ed utilizzo di droghe ed alcol nonché di bullismo e cyberbullismo. Si tratta di un’importante iniziativa, che mette in luce tutte le conseguenze disturbanti che possano derivare da queste pericolose azioni».