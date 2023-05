Giro d’Italia ad Atripalda, premiati in Comune i tre negozianti con il contest “Vetrine in rosa”

Domenica pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune di Atripalda, si è tenuta la premiazione del contest “Vetrine in rosa”, dedicato alle attività commerciali locali e organizzato in occasione della V^ tappa “Atripalda-Salerno” del Giro d’Italia 2023.

Le tre vetrine più votate dalla giuria hanno ricevuto i seguenti premi offerti da “Ciclostazione Srls” di contrada San Lorenzo:

1) Cube AIM PRO (1° premio al negozio Verve);

2) Casco bici omologato (2° premio al negozio Di Gisi fiori);

3) Kit luci ricarica USB (3° premio al negozio Thun).

La cerimonia, inoltre, è stata anche il momento da parte del sindaco per ringraziare non solo i partecipanti al contest, che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e passione ma anche tutte le associa io i che hanno profuso un importante sforzo per preparare la città al Giro d’Italia.