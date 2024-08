Ciclo di cure termali per ultra 60enni atripaldesi

L’amministrazione comunale, con l’assessore alle Politiche sociali Fabiola Scioscia, in collaborazione con le Terme Rosapepe, in Contursi Terme (Sa), dà vita ad un ciclo di cure termali per cittadini residenti, autosufficienti, che abbiano compiuto 60 anni, presso le “Terme Rosapepe”, dal 30 settembre al 12 ottobre (con esclusione della domenica).

La partecipazione al ciclo è prevista in modo pendolare con autobus gratuito, ove raggiunto il numero minimo di partecipanti (45), in partenza da Atripalda ed in via prioritaria in favore dei cittadini ultra sessantenni. Le istanze saranno ammesse nel limite di 52 utenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione e soltanto se corredate da ricetta medica rilasciata dal medico curante indicante il tipo di cura termale da effettuare.

I posti disponibili verranno assegnati, in via prioritaria ai residenti ultrasessantenni, fino ad esaurimento delle domande presentate in ordine cronologico, e qualora dovessero restare posti vacanti potranno essere occupati, sempre in ordine cronologico, di presentazione delle domande, anche da persone non propriamente anziane. Gli anziani che intendono usufruire del servizio dovranno essere muniti, per l’effettuazione delle cure indicate, di regolare impegnativa medica per le cure termali e, se non esenti, dovranno corrispondere il relativo ticket.

L’assistenza prevista consiste: -Trasporto gratuito in pullman andata e ritorno con orari da definire; -Visita medica preventiva da effettuarsi presso le Terme Rosapepe; -Fruizione del parco termale; Le cure termali erogate, in convenzione, sono: -Fanghi e Bagni termali (cod. 89.90.2); -Inalazioni e/o aerosol e/o doccia micronizzata (cod. 89.91.2); -Bagni termali (89.90.4).

Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 13 settembre 2024, ore 12:00 mediante consegna a mano oppure mediante PEC all’indirizzo comune.atripalda@legalmail.it I moduli per presentare la domanda possono essere ritirati presso l’ufficio del centralino del Comune sito in Piazza Municipio n.1, oppure scaricati dal seguente sito: www.comune.atripalda.av.it . Saranno prese in considerazione solo le domande complete della seguente documentazione: -ricetta medica in originale del medico di famiglia con la prescrizione del ciclo di cura e relativo codice cura indicato nell’allegato al modello di domanda; -copia del documento di riconoscimento, in corso di validità; -copia della tessera sanitaria.